Infortunio e colpo a zero: Pjanic torna in Serie A

Pjanic manca dall’Italia da quattro anni: nel 2020 lasciò la Juventus per traslocare al Barcellona. Il bosniaco è svincolato da luglio

Miralem Pjanic potrebbe tornare in Serie A quattro anni dopo il suo addio alla Juventus per trasferirsi al Barcellona, nell’ambito del famoso scambio con Arthur. Oggi 34enne, il bosniaco è fermo dallo scorso luglio quando ha lasciato gli Emirati Arabi non rinnovando il contratto con lo Sharjah, nel quale era approdato a settembre del 2022.

Pjanic manca quindi dal calcio europeo, o meglio dire dal calcio che conta da ben due stagioni. Il meglio lo ha già dato e la sua carriera è agli sgoccioli, tuttavia potrebbe ancora dire la sua nel massimo campionato italiano. Stando alle ultime indiscrezioni il suo profilo è in corso di valutazione da parte del Genoa, alla ricerca di un sostituto di Malinovskyi.

Il fantasista ucraino ha subito un grave infortunio, la frattura del perone e una lussazione articolare, nella sfida di sabato scorso in casa del Venezia. L’ex Atalanta è stato operato e dovrà stare a lungo lontano dal campo. Kovalenko, Candreva e Rafinha sono gli altri svincolati accostati al ‘Grifone’ per rimpiazzare Malinovskyi.

Cresciuto in Francia, al Metz prima di esplodere al Lione, Pjanic ha già indossato due maglie nella nostra Serie A. In primis quella della Roma, dal 2011 al 2016 per un totale di 185 presenze, poi quella della Juventus per quattro stagioni, disputando in tutto 178 partite, Coi bianconeri ha vinto 7 titoli, di cui 4 Scudetti.