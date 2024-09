Terremoto Baroni dopo Fiorentina-Lazio: “Situazioni contrarie allo spirito del gioco”

Ko per la Lazio a Firenze in una sfida decisa da due calci di rigore. Proprio gli episodi non sono andati giù al tecnico Baroni nella sua analisi

2-1 in rimonta per la Fiorentina nel lunch match odierno contro la Lazio. Due rigori trasformati da Gudmundsson hanno deciso una sfida che lascia una coda polemica per i biancocelesti.

A commentare la giornata e soprattutto gli episodi ci ha pensato Marco Baroni ai microfoni di ‘Dazn’: “Partita decisa solo dagli episodi. Quando una squadra fa più in tutto è difficile. Ho fatto più di mille partite e queste sono situazioni contrarie allo spirito del gioco. Non si può neanche più coprire un cross. Mi dispiace. Anche sul primo di Gudmundsson non è un pestone cattivo, è veramente una situazione al limite. Lasciamo che ci sia lo spettacolo in campo. Si può sbagliare tutti ma se si va in questa direzione è difficile dire ai calciatori come comportarsi in queste situazioni”.

Amareggiato Baroni ha aggiunto: “Sono situazioni che ci mettono in difficoltà. Mi diventa difficile dire ai giocatori di stare a due metri. Veniamo penalizzati con due episodi per i quali è difficile fare un’analisi con i miei giocatori”.