Roma-Udinese, anche Riso alla prima di Juric sulla panchina giallorossa

Il rappresentante di Juric presente all’Olimpico per il debutto del tecnico croato sulla panchina della Roma

C’è anche Beppe Riso alla prima di Juric sulla panchina della Roma. Come raccolto da Calciomercato.it, il rappresentante del neo tecnico giallorosso è presente oggi in tribuna all’Olimpico per assistere alla sfida contro l’Udinese valevole per la quinta giornata di Serie A.

Il lavoro di Riso è stato determinante per l’arrivo di Juric alla Roma, al posto dell’esonerato De Rossi. L’ex allenatore del Torino ha firmato col club di Friedkin un contratto fino a giugno 2025 con opzione per un’ulteriore stagione.