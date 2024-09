Riecco Pogba, una nuova attività dopo la squalifica: i tifosi restano a bocca aperta

Paul Pogba torna a farsi vedere durante la lunga squalifica per doping: il centrocampista è in una veste completamente diversa

La carriera di Paul Pogba, proprio quando stava tentando di tornare ad alti livelli con la maglia della Juve, si è fermata all’improvviso. Il centrocampista è stato squalificato in seguito alla positività alla DHEA, dopo un controllo antidoping in seguito al match di inizio campionato contro l’Udinese.

Da allora, ha rifiutato il patteggiamento, e tutto si è bloccato: a 31 anni non sa quale sarà il suo futuro, con lo spettro di quattro anni di stop dai campi. Sta di fatto che il francese, uno dei centrocampisti più forti al mondo negli anni passati e colonna anche della nazionale francese, ora non può essere a disposizione di Thiago Motta ed è uscito di scena dopo la positività alle controanalisi.

Intanto, si fa sentire sui social e si fa notare solo per alcune sue apparizioni pubbliche o con alcuni messaggi criptici. Sul suo profilo Instagram, aveva scritto: “Il tempo rivelerà la verità a modo suo. Sii paziente e vivi la tua vita, prima o poi avrai le tue risposte“, con toni piuttosto polemici nei confronti del TAS.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Pogba diventa cantante: la strofa cantata in un popolare video musicale

Nelle ultime ore, però, i suoi fan più accaniti sono tornati a vederlo in un videoclip musicale ad Abidjan in Costa d’Avorio. La mezzala, che è ovviamente anche un noto personaggio pubblico, ha colto l’occasione per registrare una strofa di pochi secondi sul titolo “Manger la vie” con il Team Paiya, un gruppo rap/coupé-décalé molto popolare in Sud Africa occidentale.

Nel giro di un giorno, il video ha già ottenuto parecchia fama ed è già oltre le 250mila visualizzazioni su YouTube, con oltre 20mila like. Di sicuro, non basta ai suoi tifosi che vorrebbero rivederlo ai fasti di un tempo, ma il suo ritorno in campo è sempre più lontano.

Visto il mancato patteggiamento, il suo periodo di assenza dal calcio giocato dovrebbe essere di quattro anni, a meno di nuovi colpi di scena, e ciò vuol dire che potrebbe tornare solo a 34 anni, non proprio il massimo viste le condizioni fisiche che aveva evidenziato già prima del ritorno alla Juve.