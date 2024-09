Leao provocato prima di Inter-Milan: “Nelle grandi partite non c’è mai”

Rafael Leao questa sera è chiamato a fare la differenza nel derby tra Inter e Milan: “Fa i numeri col Venezia”

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Rafael Leao, circondato più dalle critiche per alcuni suoi comportamenti in campo che dagli applausi per le giocate che sono arrivate. Dal portoghese, numero 10 del Milan, ci si aspetta sempre qualcosa di più, a partire da questa sera nel derby contro l’Inter.

Intervistato sulle pagine di Tuttosport, Antonio Di Gennaro ha commentato il momento che sta vivendo Leao e non ha lesinato le critiche nei suoi confronti: “È un grande giocatore, ma nelle grandi partite non c’è mai. Poi l’atteggiamento è quello, la parte restante della rosa lo percepisce”. Il portoghese non è mai riuscito ad imporsi come leader carismatico o come trascinatore per il resto del gruppo, e questo è un limite che gli si può riconoscere fino ad ora. Le critiche nei confronti di Leao, tuttavia, non sono finite qui.

Di Gennaro vuole di più da Leao: “Non deve fare i numeri col Venezia, ma nelle partite che contano”

Antonio Di Gennaro ha continuato la sua riflessione riguardo a Rafael Leao ai microfoni di Tuttosport: “Sa che può fare la differenza, ma lo fa quando ha la giornata giusta. Col Liverpool non si è mai visto. Fa i numeri col Venezia, che è una squadra che deve rodarsi. Con tutto il rispetto, devi farli nelle partite che contano”.

Il portoghese ha la possibilità di smentire il noto opinionista già questa sera alle20.45, quando il Milan scenderà in campo a San Siro per il derby della Madonnina contro l’Inter. Una sfida in cui i rossoneri si presentano da netti sfavoriti, complice il momento della squadra e le incertezze sul futuro di Paulo Fonseca, ma in cui Rafael Leao può esprimere tutto il proprio talento e porre fine alle tante critiche che sta ricevendo.