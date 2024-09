Juventus, Douglas Luiz è un caso: “C’è un’unica spiegazione”

Il rendimento della Juventus non decolla, alcuni giocatori bianconeri nel mirino: cosa sta succedendo con Douglas Luiz

Juventus in difficoltà a tradurre il proprio gioco in occasioni e in gol, come dimostrato dal terzo 0-0 consecutivo in campionato, maturato contro il Napoli. Che per la squadra di Thiago Motta avrebbero potuto esserci difetti di crescita si immaginava, ma nell’undici bianconero emergono criticità particolari e alcune piuttosto inattese.

I grandi acquisti del mercato non hanno ancora inciso come ci si aspettava e tra loro ce n’è uno che si sta rivelando sempre più un oggetto misterioso. Vale a dire, Douglas Luiz, che nelle prime tre giornate era entrato solo dalla panchina, a Empoli era stato titolare per essere sostituito dopo un’ora e contro il Napoli non è neanche sceso in campo.

E dire che il brasiliano è stato uno dei primi acquisti bianconeri, fortemente voluto e con un investimento corposo per accaparrarselo. Ma le modalità del trasferimento, con l’affare con l’Aston Villa che ha coinvolto anche Iling Jr. e Barrenechea, sono state piuttosto discusse e hanno riportato al centro del dibattito la gestione finanziaria della Juventus.

Un tema che per certi versi viene sollevato nuovamente dal giornalista di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, che spiega, sul suo profilo ‘X’: “L’unica spiegazione alla sua continua esclusione è che si sia trattato di una operazione prima finanziaria (legittima) e poi tecnica. Nello scacchiere tattico di Thiago Motta non rappresenta una priorità, come invece Locatelli e Koopmeiners“.