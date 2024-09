Inter-Milan vuol dire Lautaro contro Morata: spunta un dato sorprendente

Il derby tra Inter e Milan vuol dire anche una sfida tra bomber di primo livello: Lautaro Martinez affronta Alvaro Morata

Il conto alla rovescia sta per finire e presto Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro, di fronte a uno stadio pieno e a un record di incassi mai visto per la Serie A, per contendersi tre punti fondamentali, non tanto per la classifica – siamo ancora a inizio anno – quanto per dare una svolta alla stagione.

Se per i nerazzurri vorrebbe dire scrivere la striscia di vittorie più lunga nella storia della stracittadina meneghina, per i rossoneri è l’ultima spiaggia dopo un inizio di stagione in cui le cose non stanno andando per nulla bene. E come ogni anno, non può mancare la sfida nella sfida tra i due bomber da copertina del match. Lautaro Martinez scenderà in campo per terminare il digiuno dal gol – non ha ancora segnato in questa stagione con l’Inter.

Lo spagnolo, centravanti titolare anche della nazionale campione d’Europa, gioca una partita in cui ha sempre fatto bene in Italia e per trascinare i suoi, non solo dal punto di vista realizzativo. Se si analizzano le statistiche dei due calciatori, spunta un dato sorprendente.

Lautaro Martinez contro Morata: i dati realizzativi e un numero sorprendente

Il primo confronto tra bomber non può che essere quello sui gol. Nella scorsa stagione, analizzando solo i numeri in campionato, Lautaro ha messo a segno 24 reti, mentre Morata ‘solo’ 15 con la maglia dell’Atletico Madrid. Quest’anno, però, la grande sorpresa è vedere ancora l’argentino a secco quando siamo già alla quinta giornata, mentre l’ex Juve ha segnato una rete, nonostante non sia ancora mai partito da titolare.

Stasera Paulo Fonseca sembra orientato finalmente a sfruttarlo dal primo minuto al fianco di Tammy Abraham, in un inedito 4-2-4 a trazione offensiva, che servirà a mettere sotto costante pressione la difesa migliore dello scorso campionato.

Un altro dato, però, fa capire le difficoltà dell’attaccante principe dell’Inter: nell’attuale Serie A ha un xG di 0.60, ma Morata lo ha addirittura di 0.08. Pensate che quello di Abraham è di 1.05, quello di Thuram 1.76. Ciò fa capire come i due bomber dovranno riscattarsi proprio nel derby e trascinare i loro compagni alla vittoria: se così non dovesse essere, i dubbi aumenterebbero, dall’una o dall’altra parte di Milano.