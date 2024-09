Ibrahimovic dribbla le voci sul futuro di Fonseca: “Il nostro focus è questo”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby della ‘Madonnina’

Un derby che vale tanto, soprattutto per il Milan. Una stracittadina dal sapore speciale per Paulo Fonseca, che con una sconfitta direbbe molto probabilmente addio alle chances di una permanenza alla guida della panchina rossonera. La volontà dell’Inter di ritornare al successo in campionato, infliggendo ai ‘cugini’ un’altra sconfitta e lanciando un altro messaggio importante al campionato.

Questi i temi principali della vigilia di un Inter-Milan che si preannuncia assolutamente infuocato. Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara, ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic a gettare acqua sul fuoco. Alla domanda sul futuro di Fonseca e sull’importanza che il derby rivestirebbe nell’ottica di una decisione del club rossonero, Ibra ha chiosato: “Tutto il focus è sulla partita, nessuno ha parlato di altre cose. Non ci sono altre cose nella nostra testa”. Staremo a vedere cosa succederà.