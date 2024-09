Hanno scelto Barella: offerta irrinunciabile e addio Inter

Nicolò Barella resta tra le stelle più luminose dell’Inter. Dall’estero tre club vorrebbero provare ad ingaggiarlo

Avvio di stagione importante per Nicolò Barella, come sempre tra i grandi protagonisti di casa Inter. Il centrocampista sardo è un titolarissimo di Simone Inzaghi e della Nazionale, ed in questo primo scampolo d’annata ha già rimesso in chiaro le cose, dimostrando il suo enorme valore.

Un gol e un assist in Serie A, mentre in Champions ha vinto il premio di Mvp della serata nella sfida contro i fenomeni del Manchester City di Pep Guardiola. Una vetrina internazionale che ha rimesso in luce anche di fronte al grande pubblico l’enorme qualità di Barella, che ha riacceso su di se i riflettori del calciomercato. Il classe 1997, che ha peraltro un contratto lunghissimo in essere con l’Inter fino al 2029, è stato spesso accostato anche ad altri grandi club europei, salvo poi restare a Milano.

Dalla Spagna, cavalcando l’onda lunga delle sue grandi prestazioni, hanno quindi accostato nuovamente il numero 23 interista ad altri tre top club europei che potrebbero rifarsi sotto in futuro per provare ad acquisire i suoi servizi.

Calciomercato Inter, i tre club che vogliono Barella

A rimettere Barella sotto i riflettori del mercato è il portale iberico ‘Fichajes.net’, che sottolinea come sia finito nel mirino di Real Madrid, Liverpool e Manchester City che starebbero monitorando la situazione con l’intenzione di ingaggiarlo nelle prossime sessioni piazzando un’offerta importante.

Le sue prestazioni in Serie A e nelle competizioni internazionali hanno consolidato il suo status di top player anche agli occhi di queste potenze europee che potrebbero provarci in futuro. Stando al portale spagnolo il Manchester City, che ha già avuto modo di incrociarlo da vicino in un paio di circostanze importanti, potrebbe avere la necessità di ingaggiare un altro centrocampista in caso di uscite come Nunes e Kovacic. Guardiola inoltre pare stimare le qualità del mediano italiano.

Da parte sua, anche il Liverpool ha mostrato interesse per il nazionale azzurro, soprattutto dopo non essere riuscito a completare l’acquisto di Martin Zubimendi. Un nome quello di Barella che faceva gola in particolare ai tempi di Klopp e che sarebbe perfetto anche per il gioco di Slot. Chiude il quadro il Real Madrid, che spesso ha rinnovato il centrocampo ringiovanengo gradualmente il reparto.

Ad ogni modo Barella è legatissimo all’Inter, e al netto di tutto l’ultima parola spetta sempre ai nerazzurri, desiderosi di tenerlo ancora a lungo a meno di un’offerta irrinunciabile.