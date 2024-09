Gudmundsson ribalta la Lazio: doppietta da tre punti per la Fiorentina

Prima vittoria per la Fiorentina in campionato nel segno di Gudmundsson: entra e ribalta la partita con la Lazio con una doppietta su rigore

Ha visto le streghe, la Fiorentina di Palladino, dopo il primo tempo con la Lazio. Ma il campionato dei viola può dirsi iniziato per davvero con l’ingresso in scena di Gudmundsson, che in 45 minuti ha cambiato tutto, con una doppietta che regala ai toscani la prima vittoria.

Buon inizio per la Fiorentina, con Colpani che ha una grande occasione, ma colpisce il palo, anche per la deviazione fondamentale di Provedel. Da lì però è la Lazio a prendere il comando delle operazioni. De Gea deve intervenire alla grande su Zaccagni, Gila e Dia, prima di arrendersi al colpo di testa di Gila poco prima dell’intervallo. Uomini di Baroni meritatamente in vantaggio al termine della prima frazione, ma l’ingresso di Gudmundsson cambia tutto. Due minuti e l’islandese si guadagna e trasforma un rigore rimettendo la contesa in parità. Da lì, provano a vincere tutte e due. Kean fallisce un gol clamoroso di testa, Kouamè cestina un due contro due favorevolissimo, poi è Guendouzi per la Lazio ad avere due occasioni in pochi secondi, trovando prima una respinta di De Gea e poi la traversa a dirgli di no. In dirittura d’arrivo, altro rigore per la Fiorentina, con un pestone di Tavares a Dodò rivisto al Var da Marcenaro e sanzionato con la massima punizione. Gudmundsson è ancora glaciale e sigla tre punti d’oro per la Fiorentina, la Lazio mastica amarissimo.

FIORENTINA-LAZIO 2-1 – 41′ Gila (L), 49′ rig., 90′ rig. Gudmundsson (F)

CLASSIFICA SERIE A: Torino* punti 11; Udinese e Napoli 10*, Empoli* e Juventus* 9; Inter; Lazio* 7; Verona*, Fiorentina* e Atalanta 6; Milan e Genoa*, Lecce* e Parma* 5 e Venezia* 4; Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2

* una partita in più