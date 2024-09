Gol e caos: Inter-Milan si scalda subito

Si infiamma subito il derby di Milano. La rete di Christian Pulisic accende gli animi: ecco cosa è successo sul terreno di gioco di San Siro

Dopo il gol che ha portato avanti il Milan, si scaldano subito gli animi a San Siro. Protagonista assoluto dei primi minuti di gioco del derby, valevole per la quinta giornata di Serie A, è Christian Pulisic, che ha trovato la rete su un’incursione perfetta.

Qualche minuto dopo l’americano viene spintonato da Bastoni, in seguito ad un fallo che aveva visto protagonista proprio il numero 11. Così in soccorso dell’ex Chelsea è arrivato Alvaro Morata, che a sua volta ha spinto il difensore italiano dell’Inter. Si accende, dunque, una mischia, ma l’arbitro Mariani riesce a riportare l’ordine, senza estrarre alcun cartellino, in pochi secondi.

Prima della chiusura del primo tempo saranno, però, tre gli ammoniti, due dell’Inter, Mkhitaryan e Calhanoglu, e uno del Milan, Fofana, ma le discussione in mezzo al campo non sono mancate, con il fischietto di Aprilia che forse avrebbe potuto estrarre qualche cartellino giallo in più.