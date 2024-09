Gabbia vola di testa, il Milan fa suo il derby: Inter KO nel finale

Grazie al gol di Gabbia, il Milan riesce a conquistare il derby 1-2, portando a casa tre punti pesantissimi per la propria classifica

Il Milan fa suo il derby, spezza il digiuno di stracittadine e conquista tre punti pesantissimi per il proprio cammino. A decidere la sfida a favore dei rossoneri è stato il preciso colpo di testa di Gabbia, che al minuto 89 è riuscito a capitalizzare un traversone proveniente dalla corsia destra, girando in rete il gol dell’1-2 a favore della compagine in Fonseca. Ad aprire la contesa erano stati invece i sigilli di Pulisic da una parte e Dimarco dall’altra.

Pagano le scelte di Fonseca, che riesce ad imbrigliare i nerazzurri giocando un calcio propositivo ed intenso. Sin dal primo tempo, quando i rossoneri sorprendono l’Inter dai blocchi di partenza, trovando la rete grazie a Pulisic al decimo minuto. L’ex Chelsea riesce a capitalizzare una serpentina di 30 metri, che lo mette nelle condizioni ideali per entrare in rete e battere l’incolpevole Sommer in uscita. L’Inter fa fatica a rialzarsi, ma trova la rete al minuto 27 grazie a Dimarco, propiziata da un super lavoro di Lautaro Martinez. A cavallo della mezz’ora sono di fatto i nerazzurri ad avere in mano le redini del gioco, sebbene non riescano a creare molte occasioni da gol.

Nella ripresa il Milan non arretra di un centimetro, sfiora il gol prima con Leao, poi con Pulisic e infine con Abraham. Quando tutto lasciava presagire che il match potesse trascinarsi sul pareggio, è Gabbia al minuto 89 a far esplodere il settore riservato ai tifosi del Milan: i rossoneri ritornano in vantaggio, chiudono la gara in attacco e centrano una vittoria preziosissima che di fatto ‘salva’ la panchina di Fonseca. Passo indietro dell’Inter, che non dà continuità al buon pareggio strappato in casa del Manchester City e si fa agguantare in classifica proprio dai rossoneri a quota 8 punti.

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter, Milan 8; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Bologna, Roma e Atalanta* 6; Genoa, Lecce e Parma 5 e Venezia 4; Monza 3; Cagliari e Como* 2