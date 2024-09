DIRETTA Serie A, Roma-Udinese | Le formazioni ufficiali LIVE

Dopo giorni complicati, per la quinta giornata del campionato di Serie A, torna in campo la Roma: avversaria la sorpresa Udinese

Tra le gare disputate venerdì e sabato, e quelle di quest’oggi, siamo arrivati al penultimo impegno domenicale, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A: scendono in campo la Roma e l’Udinese, una sfida decisamente importante per diversi motivi.

Dopo il terremoto tecnico che ha colpito i giallorossi in settimana, con l’esonero di Daniele De Rossi arrivato come un fulmine a ciel sereno e l’ingaggio del nuovo allenatore Ivan Juric, senza dimenticare la contestazione verso alcuni giocatori, in particolare il capitano Lorenzo Pellegrini, la squadra giallorossa ha la necessità di portare a casa i tre punti, visti i soli tre conquistati nelle altre quattro partite disputate. Di contro, però, ci saranno i bianconeri di Kosta Runjaic che hanno sorpreso, e non poco, in questo inizio di campionato, conquistato ben dieci punti in quattro partite, e col numero zero alla sezione sconfitte. Dunque, non sarà una partita facile. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-UDINESE

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Abdullhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Koné, Soulé, Hermoso, Dahl, Baldanzi, Sangare. All. Juric

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Zarraga, Lovric, Davis, Atta, Palma, Bravo, Ebosse, Zemura, Modesto, Tourè, Pizarro. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter*; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Bologna e Atalanta* 6; Milan* e Genoa, Lecce e Parma 5 e Venezia 4; Monza e Roma* 3; Cagliari e Como* 2

* una partita in meno