DIRETTA Serie A, Monza-Bologna segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Monza-Bologna, partita della quinta giornata di Serie A

Afflitto da pariggite acuta (quattro pari e una sconfitta sin qui in questa stagione), il Bologna ha confermato questa tendenza anche in Champions League, impattando per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Ironia della sorte, nel quinto turno di campionato, i felsinei dovranno vedersela contro un’altra squadra abbonata al segno X, come testimoniano i tre pareggi conquistati nelle prime quattro giornate di Serie A: il Monza.

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno, tra gli altri, di Tommaso Pobega, il cui infortunio ha reso ancora più affollata l’infermeria, già occupata dai vari Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson. Dopo il prestigioso pareggio contro i campioni d’Italia dell’Inter, Alessandro Nesta proverà a centrare la sua prima vittoria da allenatore di Serie A, anche per operare il controsorpasso sul Venezia, vittorioso ieri contro il Genoa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Monza-Bologna

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: