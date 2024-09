Ancora critiche per Thiago Motta dopo Juve-Napoli: “Sono già 6 punti persi”

Il terzo 0-0 di fila della Juventus ha portato a nuove critiche per Thiago Motta: “La tattica e i ritmi lenti hanno prevalso su tutto”

C’era grande attesa per il ritorno di Antonio Conte allo Stadium, così come per un classico del calcio italiano che negli ultimi anni ha regalato soddisfazioni come Juventus-Napoli. E, invece, a Torino è finita a reti inviolate e anche le emozioni non sono state moltissime.

Al termine della partita Thiago Motta, in conferenza stampa, si è comunque detto soddisfatto: “Alla fine è stata una buona prestazione, sicuramente noi abbiamo giocato meglio del Napoli”. L’emblema del match resta Dusan Vlahovic, ha toccato solamente 6 palloni prima di essere sostituito all’intervallo dal tecnico italo-brasiliano, che ha spiegato così il cambio: “Perché ho messo Weah come punta e non Nico Gonzalez? Nico stava giocando bene sull’esterno e pensavamo che con Tim potevamo attaccare meglio la profondità”. Nonostante le spiegazioni di Thiago Motta, sono arrivate lo stesso diverse critiche.

Zazzaroni punge ancora Thiago Motta: “Ha tenuto a riposo un pacco di milioni”

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato in questo modo il pareggio tra Juventus e Napoli: “Thiago Motta ha tenuto a riposo un pacco di milioni (Douglas Luiz where are you?), puntato sul palleggio e tutto sommato la porta di Di Gregorio è rimasta vergine per la quinta partita di fila in campionato, ma sono già 6 i punti persi“.

In definitiva, il parere del direttore del CorSport sulla partita è il seguente: “Lo spettacolo è rimandato, la tattica e ritmi lenti hanno prevalso su tutto il resto. Si sono tuttavia intuite le potenzialità delle due squadre. Juve-Napoli è arrivata troppo presto”. Un potenziale big match che però ha pagato il fatto di avere le due compagini nel pieno di una rivoluzione, un cambiamento totale dalla scorsa stagione, due cantieri aperti verso un nuovo inizio. Intanto, resta una partita bloccata e con poche emozioni.