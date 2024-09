Vicario torna in Serie A, sul piatto 30 milioni per il colpo scudetto

Guglielmo Vicario può tornare in Serie A e lasciare la Premier League: proposta da 30 milioni di euro

La prima stagione in Premier League è bastata per affermarsi tra i migliori portieri del campionato inglese. Prestazioni super che hanno portato anche molti tifosi a volerlo titolare in Nazionale alle spalle di Gigio Donnarumma.

Per ora Guglielmo Vicario, invece, resta un secondo più che affidabile e continua ad essere uno degli uomini più importanti del Tottenham di Ange Postecoglou. Il tecnico australiano sa di avere tra le mani uno dei migliori estremi difensori del campionato, ma le prestazioni di Vicario, che già con la maglia dell’Empoli nel nostro campionato si era messo in grande mostra, non sono passate inosservate e aumentano le voci di un possibile ritorno in Serie A dell’estremo difensore friulano.

Inter, occhi su Vicario: può essere l’erede di Sommer

Dalla Spagna infatti riferiscono che Vicario sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro è in cerca di un successore di Sommer e nonostante l’importante acquisto di Martinez dal Genoa in estate, starebbe valutando l’acquisto di un nuovo portiere.

‘Fichajes.net’ sottolinea che l’Inter starebbe sondando il terreno per un estremo difensore più giovane e di sicura affidabilità che possa ereditare dal portiere svizzero la maglia da titolare. E la dirigenza avrebbe individuato in Vicario l’uomo giusto su cui puntare: il club meneghino starebbe seguendo con estrema attenzione i progressi del nazionale azzurro, che è sotto contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2027. Un contratto ancora lungo, ma per cercare di convincere i londinesi Marotta sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro. Un’offerta certamente importante, ma non è detto che possa bastare per convincere il numero uno degli ‘Spurs’ Daniel Levy, noto per essere un osso duro nelle trattative e che potrebbe quindi pretendere una cifra più alta. Fatto sta che l’interesse dell’Inter è molto forte, vedremo se i nerazzurri riusciranno a riportare in Serie A uno dei più forti portieri del campionato inglese.