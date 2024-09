Thiago Motta soddisfatto a metà: “Bisogna migliorare. Ecco la verità su Vlahovic”

Le dichiarazioni di Thiago Motta al termine di Juventus-Napoli, match di Torino valevole per la quinta giornata di Serie A

Ancora uno zero a zero per la Juventus di Thiago Motta. I biancocelesti sono stati bloccati sul pari dal Napoli. Il tecnico dei bianconeri non può, chiaramente, essere totalmente soddisfatto dalla prova dei suoi.

Anche stasera è dunque mancato il gol, ma nella ripresa l’ex Bologna ha deciso di togliere Dusan Vlahovic. Un cambio che ha fatto tanto discutere: “Sta bene non ha alcun problema fisico – esordisce Motta ai microfoni di DAZN -. Oggi c’era poca profondità, è evidente che bisogna migliorare negli ultimi metri. Poi è entrato Weah che ha provato ad aiutare la squadra, così come il serbo, ma ognuno con le sue caratteristiche. Quando gli avversari si mettono tutti dietro non è facile per nessuno. La strada, però, è quella giusta”.

Juventus-Napoli, Motta: “Serve qualcosa in più”

Thiago Motta, come dicevamo, non essere totalmente soddisfatto della prova dei suoi uomini. Serve ancora fare uno step successivo: “Per vincere serve qualcosa in più e in meglio. Abbiamo affrontato squadre forti, che sanno giocare. I nostri hanno fatto una buona prestazione, ma non possiamo essere contenti. Bisogna migliorare negli ultimi metri”.

Poi si parla di singoli, di Kalulu e McKennie: “Da Pierre mi aspetto questo che sta facendo. E’ un giocatore forte. L’americano? Sa leggere molto bene gli spazi che deve occupare, è molto utile e sa aiutare entrambe le fasi”, conclude Motta.