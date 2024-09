Salta il Milan, UFFICIALE: niente sfida a San Siro

Niente sfida a San Siro contro il Milan, l’assenza è ufficiale

Nessuna sfida contro il Milan, l’assenza a San Siro è sostanzialmente ufficiale, ma bisognerà capire se quella contro i rossoneri sarà l’unica gara che non verrà giocata.

Il cartellino rosso rimediato contro il Parma impedirà infatti a Frederic Guilbert di scendere in campo a San Siro venerdì prossimo per sfidare i rossoneri. Il terzino francese del Lecce, nel corso dell’anticipo serale del sabato del Via del Mare, ha infatti reagito a palla lontana tirando una manata a Cancellieri. Il gesto è stato sanzionato dall’arbitro Guida con un rosso diretto e Guilbert ha lasciato in dieci i suoi ad inizio ripresa. Una inferiorità durata poco, visto che lo stesso Cancellieri ha poi rimediato un cartellino rosso diretto per fallo da ultimo uomo su Dorgu.

Il terzino francese salterà quindi certamente la sfida contro il Milan in programma a San Siro venerdì prossimo, ma non è detto che sia l’unica giornata di squalifica. Bisognerà attendere la decisione del Giudice Sportivo. Molto probabile infatti che la squalifica possa essere più lunga. Prima della pausa delle Nazionali, il Lecce sfiderà l’Udinese.