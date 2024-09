Panchina Cagliari, Nicola non è in discussione

Il Cagliari non è reduce da un grande inizio di stagione. Non sono mancate difficoltà per i sardi ma la panchina di Davide Nicola non è in discussione

Solo due punti conquistati e tre sconfitte di fila in cinque gare di Serie A disputate. Lo score del Cagliari è sotto gli occhi di tutti, così come le difficoltà incontrate dai rossoblù, che però sono solamente agli albori del progetto tecnico di Davide Nicola, allenatore importante e senza dubbio in grado di dare il proprio apporto a dispetto delle problematiche.

Il ko di ieri contro l‘Empoli da ex non è stato semplice da digerire per l’allenatore dei sardi, che dovrà presto provare a dare una sterzata alla stagione per evitare brutte sorprese sul lungo periodo. Ciò che è certo è che al netto delle sconfitte Nicola non è minimamente in discussione, con la sua panchina che resta al momento ben salda.

Il Cagliari l’ha voluto fortemente, è solo all’inizio di un percorso e sta lavorando per portare una nuova mentalità attraverso un’idea di calcio propositiva che dunque richiede tempo e pazienza. Le prestazioni prima dell’Empoli erano state interessanti e dunque anche i ko di questo inizio rientrano nell’ambito di un nuovo progetto che ha bisogno dei propri tempi per carburare. I sardi quindi puntano fortemente sulla propria scelta estiva, alla luce anche della convinzione con cui lo hanno strappato proprio all’Empoli dopo una lunga trattativa.