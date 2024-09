DIRETTA Serie A, Venezia-Genoa 0-0: si parte! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra il Venezia di Di Francesco e il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Venezia e il Genoa si affrontano in laguna nel primo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni separate da 4 punti in classifica, che sarà diretto dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, privi dello squalificato Nicolussi Caviglia a centrocampo, vogliono centrare la prima vittoria stagionale per abbandonare l’ultimo posto in classifica e puntellare la panchina del suo allenatore dopo i ko contro Torino e Milan. I rossoblu di Alberto Gilardino, invece, sono reduci dal pareggio in pieno recupero contro la Roma e puntano al secondo successo esterno dopo quello sul Monza. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al campionato di Serie B di due anni fa, quando i liguri si imposero col punteggio di 2-1 grazie ai gol di Portanova e Yeboah inframezzati dal momentaneo pareggio di Johnsen. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Penzo’ tra Venezia e Genoa live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezia-Genoa

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Andersen, Busio, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. All. Di Francesco

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vásquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martín; Vitinha, Ekuban. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Torino* punti 11; Udinese 10; Napoli e Empoli* 9; Inter e Juventus 8; Lazio 7; Verona* e Atalanta 6; Milan e Genoa 5; Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2; Venezia 1

* una partita in più