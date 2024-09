DIRETTA Roma-Udinese, Juric: “Questa squadra può giocarsela contro tutti” LIVE

Le parole del nuovo allenatore dei giallorossi alla vigilia della delicata sfida contro l’Udinese: Juric si presenta alla Roma

Inizia l’era Juric in casa Roma e non c’è tempo per le presentazioni: la prima conferenza stampa del nuovo tecnico giallorosso è anche quella della vigilia di Roma-Udinese.

Domani, alle ore 18.00, l’ex Torino è subito chiamato a dare una scossa all’ambiente dopo l’esonero di Daniele De Rossi. A partire dalle ore 15.00 sarà possibile seguire su Calciomercato.it la cronaca testuale della conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Roma-Udinese.

La proprietà vuole la Champions: la sua analisi tecnica di questa squadra e che cambiamenti porterà? “La squadra lo scorso anno con Daniele ha fatto un bel calcio e dimostrato di poter lottare con tutti. Ho visto con De Rossi tanti concetti che mi piacciono, gioco da tre e aggressività, ci sono spunti da prendere, per poi amalgamare con possesso palla in una partita”.

Come avete immaginato la partita di domani? “L’Udinese ha cambiato mentalità, vanno forte, hanno potere fisico e tecnico e ora è una delle più forti in A. Stanno facendo bellissime prestazioni, possono fare gol in mille modi”.

Il calcio del suo Torino è replicabile a Roma? “Quello che ho visto l’anno scorso nella prima fase di De Rossi era una Roma molto aggressiva, mi sembrava che i giocatori l potessero fare. Va ripreso questo discorso, lavorarci su, più che forza fisica e corsa è una questione di posizione e conoscenze. A Torino magari c’erano giocatori non ‘adatti’ ma facevano benissimo per posizione e conoscenza. Ho notato in questi giorni che ci vorrà un po’ di tempo, ma sono convinto che la squadra può fare il pressing alto, magari non tutta la partita o da subito, ma questa caratteristica rimane”.

