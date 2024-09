Fonseca stupisce tutti: “Giorni fantastici, non è arrivata alcuna voce. Così si batte l’Inter”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca alla vigilia di Inter-Milan, match valevole per la quinta giornata di Serie A, in programma domani

E’ vigilia di derby per il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera e il suo tecnico hanno vissuto una settimana surreale, in cui si è scritto e parlato più di un nuovo allenatore, che della sfida di domenica sera contro l’Inter.

Per l’ex Lille il match contro i nerazzurri appare davvero come un’ultima spiaggia. Serve una vittoria per riconquistare tutti.

La conferenza di Paulo Fonseca con Calciomercato.it:

“C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma siamo uniti per uscire da questa situazione. Può essere una partita importante per noi. Abbiamo tanto da vincere, dobbiamo pensare positivamente. Futuro? Non penso a questo, quello che conta è la squadra. Sono concentrato su quello che posso controllare. Battere l’Inter? Lo si fa segnando più dei nerazzurri. Quando la squadra ha la palla ha più possibilità di vincere”.

Colloquio con Ibra -“Sento la fiducia della società non è cambiato nulla. Non parlo di quello che ci siamo detti. E’ stato qui come le altre volte.”

Momento della squadra – “Durante la partita abbiamo dei buoni momenti, ma ci manca continuità. Abbiamo bisogno di tempo e non voglio cercare scuse. Cosa non rifarebbe? Io faccio quello in cui credo. Non dico bugie quando dico che arrivo con fiducia. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere gli allenamenti di questa settimana e il clima che c’era. Questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici. Non posso non avere fiducia. Abbiamo dei giocatori per formare una squadra fortissima, ma al momento non siamo una squadra fortissima”.

Fonseca non ci sarà più, discussioni Ibra-Fonseca, contattati nuovi allenatori… un commento del mister: “A me non sono arrivate queste voci, è la verità. Se sento quello che dite io non posso lavorare”.

Difensori centrali, coppia Tomori-Pavlovic è la migliore? “Ho fiducia in tutti i miei difensori centrali, scelgo in funzione del momento. La partita contro il Venezia è certamente diversa da quella contro il Liverpool, non posso giudicare Tomori-Pavlovic se prendiamo gol su calci piazzati”.