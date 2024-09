Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Nessun caso Lautaro, Fonseca ottimo allenatore”

Le parole del tecnico interista alla vigilia dell’attesissimo derby della Madonnina di Serie A tra Inter e Milan

Dopo l’ottima prestazione messa in campo lo scorso mercoledì sera sul complicatissimo campo del Manchester City all’esordio nella nuova Champions League, l’Inter torna in campo per affrontare un altro tra gli esami più duri di questo inizio di stagione. La squadra di Simone Inzaghi è infatti attesa al derby della Madonnina contro il Milan, in programma domani sera a San Siro dalle 20.45.

Alla vigilia del big match che può decidere soprattutto le sorti in panchina di Paulo Fonseca, sempre più sotto pressione dopo la sconfitta interna con il Liverpool, Inzaghi si presenta in conferenza stampa ad Appiano Gentile per rispondere alle domande dei giornalisti in merito agli ultimi dubbi pre-derby. A partire dalle 14.30 sarà possibile seguire su Calciomercato.it la cronaca testuale delle parole pronunciate dal tecnico nerazzurro in diretta alla vigilia di Inter-Milan.

“Domani sappiamo che partita andremo ad affrontare, sappiamo tutti cosa rappresenta il Derby per noi e per i nostri tifosi, ci vorrà un’Inter speciale. Abbiamo speso tante energie fisiche e mentali in coppa, ma in queste sfide qui scopri energie inaspettate anche dopo pochi giorni. I derby passati non bisogna pensarli, perché i bellissimi ricordi non portano punti e gol. Spallata al Milan? Cerco di concentrami sulle cose nostre. Sul turnover posso dire che ho grandissima considerazione di tutti i miei giocatori. Con la rifinitura di domani mattina scioglierò meglio glii ultimi dubbi”.

Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Fonseca ottimo allenatore”

Sulle sei vittorie consecutive al derby: “Non contano, Fonseca è un ottimo allenatore e l’ho incontrato già tante volte a Roma. Il Milan ha cambiato in queste prime partite di campionato e di Champions. Tutte le squadra alternano dei momenti più aggressivi a quelli meno aggressivi. Io mi aspetto una partita aperta, bisognerà essere bravi nei particolari perché sia noi che loro veniamo da una sfida contro una big europea. Fonseca ha detto che ha trovato una squadra che ha lavorato molto bene e lo ha fatto anche la mia”. Sulle occasioni da gol sprecate: “Probabilmente rimangono impresse le ultime due partite, ma come gol segnati e XG siamo in linea con la stagione passata, ma ovviamente continuiamo a lavorare forte sull’ultimo passaggio e la finalizzazione. Penso che i campionati si vincano negli scontri diretti, ma quest’anno le cosiddette piccole stanno facendo benissimo”. Sulle condizioni di Lautaro Martinez: “Non eiste nessun caso Lautaro, è il nostro capitano, ha giocato un anno intero senza mai fermarsi. Si sta impegnando tantissimo. Se starà bene giocherà senza dubbio dal primo minuto”.

Sulle insidie di un Napoli senza coppe: “Non so se possano sentirsi favoriti, ma è vero che le partite infrasettimanali ti portano via molte energie e da questo punto di vista forse possono avere un vantaggio. Dumfries? Sta bene, è uno dei ballottaggi che mi porterò fino alla rifinitura di domani. “Palacios si sta inserendo bene. Parla solamente spagnolo e ci stanno aiutando molto Correa e Lautaro. Ha una grandissima tecnica e legge bene il gioco. Vederlo lavorare è un piacere perché si vede proprio che ha voglia di imparare ogni giorno. In questo momento lo stiamo accoppiano a Bastoni a fare il braccetto, ma per come imposta potrebbe fare anche il centrale”. Sulla differenza di senso d’appartenenza tra Inter e Milan. “Non posso dirti nulla sul Milan, ma so che i nostri ragazzi lo hanno altissimo”.