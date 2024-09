Dalla Juve al Napoli, scelto il nuovo mediano

Dalla Juve al Napoli, è stato già scelto il nuovo mediano. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di mercato

È il giorno di Juventus-Napoli. Antonio Conte torna all’Allianz Stadium, ancora una volta da rivale dei bianconeri, per la prima volta post Covid con i tifosi allo stadio.

“La mia storia parla chiaro, 13 anni alla Juve da calciatore, capitano per diversi anni, vincendo praticamente tutto. E poi ho avuto la possibilità di allenare 3 anni in un periodo difficile della Juve, aprendo un ciclo di 9 anni di scudetti. Faccio parte della storia bianconera, sarà una grande emozione”. Antonio Conte non ha nascosto la propria emozione, ma quest’oggi sarà allo Stadium per fare il colpaccio.

Si affrontano anche due delle grandi protagoniste dell’ultimo calciomercato estivo, le società italiane che più hanno investito e rivoluzionato la rosa dell’ultima stagione.

Calciomercato, dalla Juve al Napoli: scelto il mediano

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale calciatore sarebbe titolare inamovibile nella squadra avversaria.

📊MOMENTO SONDAGGIO#Juventus e #Napoli in estate hanno rinforzato soprattutto il centrocampo, quale di questi nuovi acquisti sarebbe titolare inamovibile nella squadra avversaria❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 21, 2024

Da Douglas Luiz e Thuram nel Napoli a McTominay in bianconero: ecco la scelta degli utenti di CM.IT che hanno partecipato al nostro sondaggio. Tutti gli occhi sono ora puntati sull’Allianz Stadium.