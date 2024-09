Conte non ci sta e replica a Thiago Motta: “Dato inconfutabile”

Nel post partita di Juventus-Napoli la replica di Antonio Conte a Thiago Motta

Juventus e Napoli non si fanno male. Il ritorno di Antonio Conte a Torino è segnato da un match che si conclude con un pareggio a reti bianche.

I bianconeri continuano dunque ad essere imbattuti in campionato, gli azzurri invece si fermano dopo tre vittorie consecutive e incappano nel primo pareggio stagionale. E Antonio Conte si è presentato soddisfatto in conferenza stampa. Il tecnico degli azzurri ha voluto però replicare a quelle che sono state le parole di Thiago Motta: “Thiago Motta dice che la Juve ha giocato meglio del Napoli? Le valutazioni sono sempre soggettive, ma c’è un dato di fatto inconfutabile: il nostro portiere alla fine non si è sporcato le mani. Di Gregorio ha fatto due parate incredibili su Lukaku e McTominay“.

Capitolo difesa: “Il mio timore oggi è a livello difensivo. Passi da una difesa robusta in fase di non possesso, potevano esserci degli scompensi. In dieci giorni insieme all’altro sistema, abbiamo lavorato prima di Cagliari su questo modulo. Il lavoro che abbiamo fatto ha dato buoni frutti a livello di compattezza. A livello offensivo non abbiamo visto delle situazioni che potevamo e dovevamo sfruttare meglio”.

Possibili difficoltà: “Nelle prime partite mi è stato chiesto delle difficoltà di Lobotka e Anguissa in mezzo. Ora di Kvaratskhelia, ma ci sarà sempre qualcosa da far quadrare. Dopo la batosta di Verona abbiamo accumulato un bel filotto e per noi è tanta roba”.