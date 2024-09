Clamoroso, la squadra si ritira dal campionato: è successo tutto in Italia

È successo ancora una volta: una squadra italiana ha deciso di ritirarsi dal campionato, una scelta che inciderà parecchio anche sul calendario

La stagione calcistica è iniziata e sta già facendo salire ai massimi livelli l’attesa per tutti gli appassionati, impiegati a seguire le gesta delle loro squadre tra i nostri confini e anche in Europa. Non vale solo per le big però, perché anche chi segue la propria realtà territoriale ama passare il weekend a sostenere quei colori e i protagonisti in campo.

Oggi, però, vi raccontiamo una triste decisione che sta creando non pochi problemi. Stavolta siamo in Piemonte, pochi giorni dopo rispetto al ritiro di una squadra di Eccellenza in Sicilia dopo la prima giornata di campionato. In questo caso, le cose sono andate anche peggio, dato che gli Allievi Regionali U17 del Rivoli sarebbero dovuti scendere in campo lo scorso weekend contro la Sisport, ma non si sono mai presentati. Poi è arrivata anche la decisione di ritirarsi dal campionato, lasciando a bocca aperta parecchi supporters negli ultimi giorni.

Allievi Regionali, il Rivoli si ritira dal campionato: come cambia il calendario

Tramite un comunicato ufficiale sono state percorse le tappe della vicenda: il 14 settembre “il club torinese comunicava al Comitato Regionale a mezzo PEC delle ore 19:29 l’intenzione di ritirare la propria squadra dal campionato in corso”. Il punto è che i tempi non quadrano, visto che erano già stati elaborati i calendari per la stagione in corso, quindi “in data e orario non utili per procedere alla tempestiva comunicazione della rinuncia alla Società avversaria ed all’arbitro designato”.

Proprio per questa ragione, è stata comminata al Rivoli un’ammenda di 618 euro, una cifra pari a sei volte l’importo dell’ammenda prevista per la prima rinuncia. Per quanto riguarda i calendari, invece, è previsto un turno di riposo per tutte le squadre che avrebbero dovuto affrontare la società piemontese.