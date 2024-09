Materazzi infiamma il derby, scintille con Ibrahimovic: “Spero non torni Maldini”

Grande attesa per il derby tra Inter e Milan in programma domenica sera: l’ex nerazzurro Materazzi punge Ibrahimovic

Avvio di stagione diametralmente opposto per Milan e Inter. I nerazzurri campioni d’Italia arrivano al derby dopo l’ottimo pareggio in Champions a Manchester e un inizio in campionato comunque positivo malgrado l’ultimo pareggio di Monza, tutto il contrario invece dei cugini rossoneri.

Il Milan è in piena crisi e Fonseca si gioca la panchina nella stracittadina di domenica sera a San Siro. Marco Materazzi non si fida dei rossoneri, ma allo stesso tempo non ha dubbi sulla forza dell’Inter: “Prendere tre punti sarebbe un qualcosa di complicato da digerire per i rivali alla corsa scudetto, un duro colpo – spiega l’ex difensore nerazzurro alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Di solito vince chi sta peggio. Ma parliamo dell’Inter: una squadra che da due anni è la più forte in assoluto in Italia, indipendentemente da chi scende in campo”.

Inter-Milan, la frecciata di Materazzi a Ibrahimovic: “Fa parte del personaggio”

Materazzi su ex compagno all’Inter di Ibrahimovic e non risparmia una freccia all’attuale dirigente rossonera: “Comanda lui al Milan? Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell’Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini“.

Il campione del mondo di Germania 2006 non ha dubbi infine sul riscatto di capitan Lautaro Martinez, in difficoltà in questo avvio di stagione: “Basta che faccia un gol e si torna all’anno scorso. Ma di cosa stiamo parlando? Non ha fatto vacanze, poca preparazione. Però vince ovunque, con l’Inter e con l’Argentina. È nei 30 del Pallone d’oro: può sembrare un peso forse, ma in realtà è un orgoglio”.