Leao e Theo Hernandez sotto accusa: “Chi ha talento è pigro”

Non solo Fonseca nel mirino della critica per l’avvio deludente di stagione del Milan: la frecciata a Leao e Theo Hernandez

Il Milan chiamato a svoltare nel derby di domenica con l’Inter e ripiombato di nuovo in crisi dopo la scoppola di Champions contro il Liverpool.

Sotto accusa Paulo Fonseca, all’ultima spiaggia nella stracittadina di San Siro contro i nerazzurri campioni d’Italia. L’allenatore portoghese è in discussione e non può permettersi ulteriori passi falsi dopo il disastroso inizio di stagione del ‘Diavolo’. Al momento la dirigenza e Ibrahimovic hanno confermato la fiducia nella guida tecnica, ma il derby contro l’Inter sarà inevitabilmente decisivo per le sorti du Fonseca sulla panchina del Milan.

Capello e la crisi del Milan: “Leao e Theo Hernandez devono aiutare la squadra”

Ma non solo Fonseca. A far discutere è anche il gruppo a disposizione dell’ex Lille e Roma, con i big della rosa da tempo finiti nel mirino della critica.

Fabio Capello, tecnico plurivittorioso alla guida del ‘Diavolo’, punta il dito contro le stelle rossonere: “Al Milan la squadra dovrebbe imporsi. Nel senso di andare da Leao e Theo Hernandez e dire loro: voi siete quelli in grado di fare la differenza, noi vogliamo aiutarvi, ma anche voi dovete aiutare noi quando è necessario. Chi ha talento, spesso, è un po’ pigro”, chiosa Capello a ‘Sky Sport’ e senza risparmiare una frecciata ai due big del Milan che finora hanno deluso in questa prima parte di stagione.