Juve-Napoli e altre due: decisione pesante per Conte e De Laurentiis

Juve-Napoli, ma non solo: arriva una decisione pesantissima per Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: di cosa si tratta

Rischia di essere più amaro del previsto il ritorno di Antonio Conte allo Stadium. L’ex calciatore e allenatore della Juventus farà rientro in quella che è stata per qualche anno la sua casa, per la prima volta davanti ai tifosi bianconeri. Nella sua esperienza all’Inter, infatti, le restrizioni del Covid avevano impedito ai sostenitori juventini di essere presenti allo stadio e, dunque, il match di domani ci farà scoprire quale reazione avranno nei confronti del tecnico leccese.

La sensazione è che saranno di più quelli a sostenerlo che quelli pronti a fischiarlo. Anche nel caso di questo secondo scenario, però, per uno come Conte la critica si trasformerà in carica e adrenalina che vorrà far riversare sul campo ai suoi giocatori. Gli stessi calciatori del Napoli che rischiano di ritrovarsi in una bolgia bianconera, senza il sostegno dei propri tifosi venuti in trasferta.

Già nella giornata di ieri, infatti, vi avevamo riportato la notizia lanciata dal collega Ciro Troise di Repubblica, secondo la quale l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive starebbe valutando l’ipotesi di chiudere lo spicchio di Allianz Stadium dedicato ai sostenitori del club partenopeo. La decisione arriverebbe chiaramente dopo i disordini avvenuti all’Unipol Domus di Cagliari.

Juve-Napoli, ma non solo: colpo durissimo per De Laurentiis

Il CASMS starebbe valutando di chiudere completamente il settore dedicato ai sostenitori ospiti per evitare l’incontro (e lo scontro) tra tifosi della Juventus e quelli del Napoli. Una scelta che avverrebbe a 24 ore circa dalla partita, dopo che il settore ospite dell’Allianz Stadium è andato sold out praticamente sin dai primi giorni in cui è stata aperta la finestra d’acquisto con oltre 2000 persone che hanno speso centinaia di euro per un viaggio di 800 chilometri. Secondo le ultime indicazioni, sarebbe previsto un rimborso solamente per il biglietto dello stadio, senza considerare gli investimenti per pernottamenti e spostamenti.

Un disagio incredibile, che rischia di far inasprire ulteriormente i tifosi del Napoli in vista delle prossime settimane. In attesa della decisione ufficiale, infatti, sempre secondo quanto riferito dal collega Troise, il Casms non solo avrebbe chiesto al Prefetto di Torino l’annullamento dei biglietti del settore ospiti per i tifosi del Napoli residenti a Napoli e provincia, ma si rischia che queste “misure di rigore” siano confermate anche per le prossime due trasferte ad Empoli e a Milano contro il Milan.

Un colpo durissimo per il club di Aurelio De Laurentiis, che deciderà se prendere provvedimenti nelle prossime ore. Una tale decisione, comunque, resta folle a così poche ore dallo svolgimento di una gara delicata come quella di Torino e rischia di ottenere un effetto contrario. Centinaia di tifosi del Napoli potrebbero comunque presentarsi fuori all’Allianz Stadium, con il divieto di entrare nello stadio, aprendo all’ipotesi di possibili disordini che coinvolgerebbero anche le forze dell’ordine.