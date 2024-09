DIRETTA Serie A, Cagliari-Empoli 0-0: toscani pericolosi! | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Nicola e l’Empoli di D’Aversa in tempo reale

Il Cagliari ospita l’Empoli in Sardegna nel primo anticipo del venerdì che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro salvezza tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretto dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Reduci dalle due sconfitte di fila senza segnare gol contro il Lecce e contro il Napoli, i rossoblu di Davide Nicola vogliono centrare la prima vittoria stagionale (esclusa la Coppa Italia) per abbandonare il penultimo posto in classifica. Gli azzurri di Roberto D’Aversa, al suo esordio in panchina dopo aver scontato i quattro turni di squalifica rimediati prima dell’esonero a Lecce, vogliono continuare a sorprendere. I toscani sono ancora imbattuti grazie ai pareggi contro Monza, Bologna e Juventus, e la vittoria esterna contro la Roma. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio a reti inviolate. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Empoli

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Udinese punti 10; Napoli 9; Inter, Juventus e Torino 8; Lazio 7; Verona, Atalanta e Empoli 6; Milan e Genoa 5; Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari e Como 2; Venezia 1.