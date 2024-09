Deferimento UFFICIALE della FIGC: torna l’incubo penalizzazione

Arriva il deferimento del club per il mancato pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dello scorso giugno. La scadenza era fissata per il 1° agosto

La stagione è iniziata davvero da poco. Siamo solamente al 20 settembre, ma è già arrivato un deferimento per una squadra italiana.

Il club – come si può legge sul sito ufficiale della FIGC – è stato deferito a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta per non aver provveduto entro il termine del 1° agosto al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dello scorso giugno.

La nota fa riferimento al Taranto che milita nel Girone C di Serie C. Il deferimento da parte del Procuratore Federale, è arrivato dopo la segnalazione della Co.Vi.So.C. Sono stati così deferiti anche Salvatore Alfonso e Massimo Giove, che all’epoca dei fatti erano rispettivamente amministratore unico e procuratore speciale del club.

Serie C, momento complicato per il Taranto

I pugliesi non stanno dunque passando un buon momento, dopo un inizio di stagione davvero complicato. In classifica, infatti, il Taranto ha solamente due punti, frutto di due pareggi e si trova al penultimo posto, davanti solamente al Team Altamura.

All’esordio era arrivata la sconfitta contro il Giugliano, poi il primo pareggio interno contro il Latina, per 1 a 1, prima del ko per 4 a 1 Messina e dello 0 a 0 tra le mura amiche con il Trapani.