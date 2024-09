Decisione presa, oltre novanta milioni per Barella: la cifra che fa tremare l’Inter

Nicolò Barella si sta confermando uno dei punti di forza dell’Inter: la scelta è stata fatta, oltre novanta milioni di euro

Il migliore in campo, ancora una volta verrebbe da dire. Nicolò Barella si conferma l’insostituibile dell’Inter, il calciatore del quale Simone Inzaghi non può farne a meno.

Non è un caso che, nonostante in panchina ci sia un calciatore del valore di Davide Frattesi, il titolare inamovibile sia il centrocampista sardo. Una situazione che potrebbe anche portare l’ex Sassuolo a valutare un addio all’Inter, anche se è prematura per il momento parlarne. Fuori discussione è certamente la qualità di Barella, eletto MVP nell’esordio Champions dei nerazzurri, al cospetto dei campioni del Manchester City.

Una prestazione che ha calamitato sul nerazzurro gli occhi delle big d’Europa, molto sensibili al richiamo del talento del centrocampista ex Cagliari. Ma c’è una cifra per la quale l’Inter potrebbe privarsi di Barella? Difficile dirlo ad oggi e così Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su X quale può essere il valore della mezzala nerazzurra al momento.

Calciomercato Inter, oltre novanta milioni per Barella

Osannato anche dalla stampa estera dopo la sua prestazione in Manchester City-Inter, Nicolò Barella ha ormai raggiunto un livello molto alto.

Difficile dare un valore al centrocampista nerazzurro, anche se gli utenti di Calciomercato.it sembrano avere le idee chiare: oltre il 45,8% ha affermato che Barella vale oltre novanta milioni di euro. Il 25,4% gli attribuisce un valore di 80-85 milioni, mentre per il 22% indicano una cifra tra i 70 e i 75 milioni. Per il 6,8%, invece, la valutazione non va oltre i 60-65 milioni. Cifre importanti ma delle quali l’Inter, al momento, ne fa volentieri a meno, ‘accontentandosi’ delle giocate di Barella.