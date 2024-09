Tegola Juve: slitta il ritorno in campo e anche il futuro è un rebus | CM.IT

Rimane ai box dopo l’operazione al ginocchio: slitta il ritorno in campo, mentre è incerto il futuro alla Juventus nel mercato di gennaio

La Juventus ha ritrovato la vittoria, dopo i due deludenti pareggi in campionato, grazie alla brillante prestazione in Champions League contro il PSV Eindhoven.

Bianconeri trascinati dalla magie di Yildiz e Nico Gonzalez, con Thiago Motta che guarda con ottimismo al big match di campionato contro il Napoli dell’ex Antonio Conte. Tutto esaurito all’Allianz Stadium per la sfida di sabato pomeriggio, con l’allenatore bianconero che deve fare comunque i conti con alcune defezioni nel proprio scacchiere tattico. Sicuramente non ci saranno Milik e Conceicao, ancora ai box per smaltire i rispettivi infortuni. Da valutare giorno per giorno invece la situazione di Federico Gatti, uscito acciaccato dalla gara con il PSV per una piccola distorsione alla caviglia. “Nulla di preoccupante” ha sottolineato Motta a fine partita sulle condizioni del capitano, anche se i dubbi verranno sciolti soltanto dopo i prossimi allenamenti.

Calciomercato Juventus, Milik ancora ai box: futuro incerto in bianconero

Intanto come detto poc’anzi resteranno fuori Conceicao e Milik, con il polacco che ancora non è pronto per tornare nella lista dei convocati.

Si sono allungati i tempi per l’ex Napoli e Marsiglia, che a giugno era stato operato al ginocchio dopo la lesione al menisco mediale. Un lento recupero che non permette al momento al giocatore di tornare a disposizione di Thiago Motta e che rischia di prolungarsi per altre settimane. Milik – come raccolto da Calciomercato.it – dovrà svolgere alla Continassa la preparazione per mettersi al pari dei compagni e se non ci saranno ulteriori intoppi tornerà abile e arruolabile dopo la sosta delle nazionali di ottobre. Il polacco lascia al momento un vuoto nella casella di vice Vlahovic, con Motta che in alcune circostanze ha utilizzato Nico Gonzalez da centravanti per far rifiatare il numero nove. I guai fisici di Milik addensano nuovi nubi sul futuro alla Juventus del classe ’94, già nell’ultimo mercato in bilico nelle valutazioni del Dt Giuntoli.

I prossimi mesi saranno decisivi perciò per la permanenza o un’eventuale cessione dell’attaccante, valutato circa 10 milioni di euro dalla dirigenza bianconera e che a bilancio peserà intorno ai 3 milioni a inizio 2025. Milik ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e nella scorsa stagione ha collezionato 8 reti in 36 presenze complessive.