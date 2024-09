Roma, De Rossi al funerale di Alicicco. Presente anche Zeman | VIDEO CM.IT

De Rossi è arrivato intorno alle 11. Per la Roma presente il CFO Lombardo, la Head of Women Football e una rappresentanza delle giovanili

Non è voluto mancare neanche Daniele De Rossi all’ultimo saluto a Ernesto Alicicco, storico medico sociale della Roma che per oltre 20 anni è stato punto di riferimento all’interno del mondo giallorosso. A Trigoria ha vissuto pagine di storia indimenticabili, come i due scudetti dell’83 e del 2001. Un po’ come Daniele De Rossi, che solo 26 ore fa veniva ufficialmente esonerato scatenando le reazioni rabbiose dei tifosi.

In piazza dei Quiriti è arrivato (a piedi) anche lui, dopo che intorno alle 10.35 è uscito di casa, occhiali da sole e look total black. Insieme a lui anche altri pezzi di storia della Roma come Beppe Giannini, Tonino Tempestilli, Tancredi, Zeman, Bruno Giordano e non solo.

‼️A 26 ore dall’esonero, Daniele #DeRossi è presente al funerale di Ernesto #Alicicco, storico medico dell’#ASRoma per oltre 20 anni❤️ ‼️Sorrisi, abbracci e qualche foto per DDR che non è voluto mancare all’ultimo saluto a un pezzo di storia giallorossa🟡🔴@calciomercatoit pic.twitter.com/wfxFYuvOXV — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 19, 2024

Per il club giallorosso presente il CFO Maurizio Lombardo, la Head of Women Football Elisabetta Bavagnoli, e una rappresentanza delle giovanili. De Rossi è arrivato intorno alle 11, ha distribuito sorrisi e abbracci, scattato qualche foto con chi gliela chiedeva.