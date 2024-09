Infortunio al ginocchio in Serie A: torna dopo la sosta

Brutte notizie per il club di Serie A che deve fare i conti con il problema al ginocchio di un calciatore: è arrivato il responso ufficiale

Brutte notizie per il club di Serie A: infortunio al ginocchio e oltre un mese di stop che significa rientro dopo la sosta.

Il Verona fa i conti con il problema fisico riscontrato da Abdou Harroui durante il match contro la Lazio: gli esami cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una distorsione al ginocchio destro, con distrazione del legamento collaterale mediale. Il club nel comunicato non fa riferimento ai tempi di recupero, spiegando che saranno valutabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Ci ha pensato per Zanetti in conferenza stampa a delineare in quanto tempo il centrocampista marocchino potrà tornare in campo. Secondo l’allenatore si parla di 4 o 5 settimane di stop, aggravando ancora di più l’emergenza in casa scaligera.

Verona, out anche Harroui: Zanetti in emergenza

Contro il Torino il Verona dovrà fare a meno di altri quattro uomini, senza contare che Frese proverà ad andare in panchina, ma non certo nelle migliori condizioni.

Oltre ad Harroui, saranno sicuramente indisponibili il lungodegente Cruz che non rientrerà prima di gennaio a causa della rottura del tendine del retto femorale. Fuori causa anche Duda che potrebbe rientrare nelle prossime partite, così come Serdar alle prese con una lesione del bicipite femorale. Infine, assente Suslov, i cui tempi di recupero sono di circa un mese.

Una situazione con cui il Verona dovrà fare i conti in un momento del campionato in cui il calendario favorisce la squadra di Zanetti: dopo aver affrontato nelle prime quattro giornate Napoli, Juventus e Lazio, l’Hellas ha partite sulla carta alla propria portata, quelle in cui serve fare i punti utili alla salvezza.