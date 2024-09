Il video diventa virale, la frase di Pulisic alimenta il giallo: c’entra Fonseca

La frase di Pulisic alimenta il giallo: c’entra anche Paulo Fonseca, il video è diventato virale in poco tempo

Aria di tempesta in casa Milan ed allora è facile soffiare sul fuoco della polemica. Nel mirino c’è, soprattutto, Paulo Fonseca. Il suo arrivo in rossonero era stato già accolto con diffidenza dai sostenitori milanisti, ora i risultati deludenti di questo inizio di stagione hanno complicato ulteriormente le cose.

La società riflette sul futuro dell’allenatore che potrebbe saltare in caso di sconfitta nel derby contro l’Inter. Di nomi per la sua sostituzioni ne sono stati fatti tanti, da Allegri a Sarri, passando per Terzic, senza dimenticare il possibile approdo di Tudor sulla panchina del Milan. Intanto però proprio sul futuro di Fonseca e sul suo possibile esonero spunta un video che ha impiegato poco tempo a diventare virale.

Il video ritrae una parte di un’intervista concessa a Pulisic alla CBS dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool. Immagini nelle quali l’attaccante americano, uno delle poche note positive in questo inizio di stagione del Milan, si lascia andare ad un commento su un allenatore: “Credo che abbiamo grande talento – si ascolta dire a Pulisic nello stralcio dell’intervista pubblicata sui social -, è arrivato il momento, si spera, di trovare un allenatore che ci porti ad un altro livello”.

Milan, la frase di Pulisic: non è rivolta a Fonseca

Facile, ascoltando soltanto queste poche parole, pensare che il riferimento fosse alla situazione del Milan e all’esonero di Fonseca.

Qualcuno ha approfittato delle immagini per raccontare di un Pulisic che dà già per esonerato il tecnico portoghese, ma la verità è un’altra. La frase dell’americano, infatti, fa riferimento alla Nazionale a stelle e strisce che da poco ha cambiato commissario tecnico. A guidare gli Usa è stato chiamato Mauricio Pochettino, allenatore di fama internazionale, con un passato importante alle spalle e che Pulisic spera possa far compiere il salto di qualità alla propria Nazionale.

È a lui che fa riferimento il calciatore rossonero quando parla di allenatore che ci porti ad un altro livello nell’intervista post Milan-Liverpool. Nessun riferimento quindi a Fonseca, né tantomeno alla situazione bollente in casa rossonera. Per quella c’è il derby che farà da giudice supremo.