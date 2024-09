Acquirente per Vlahovic e sostituto: la Juve ‘brucia’ l’Inter

Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus se non accettasse il rinnovo con spalmatura del ricco ingaggio. ‘Intreccio’ con l’Inter

Giuntoli proverà a cedere Vlahovic in estate nel caso in cui non trovasse un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. Un rinnovo con ‘spalmatura’, ovvero riduzione dell’ingaggio di 10 milioni netti e di 12 l’anno prossimo.

Non a caso il Football director della Juventus si sta già muovendo sul calciomercato per il potenziale sostituto del bomber serbo, autore di 2 gol in questo avvio di stagione. Ora il nome più ‘caldo’ è quello di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza a giugno con il Lille. Il 24enne nato negli States piace molto a Giuntoli, il quale lo trattò anche ai tempi del Napoli.

Il grande ostacolo nella corsa a David è la concorrenza, in particolare dell’Inter. Piero Ausilio sta tessendo la tela con l’agente del ventiquattrenne, proprio per provare ad anticipare i bianconeri così come i diversi club stranieri interessati al numero 9 del Lille. Tra questi c’è pure l’Arsenal, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Caughtoffside’.

Juventus, David a zero e Vlahovic all’Arsenal: Inter a mani vuote

Allo stesso tempo, però, l’Arsenal avrebbe ancora un interesse per Vlahovic, che la Juve valuta sui 60 milioni di euro. In caso di mancato prolungamento, considerato poi l’elevato stipendio, il prezzo del classe 2000 di Belgrado scenderebbe non poco.

Giuntoli potrebbe ‘tentare’ il colpo doppio: prendere David a zero, strappandolo all’Inter, e piazzare l’ex Fiorentina in Premier, ai ‘Gunners’. Nei prossimi mesi ne sapremo di più, sia sul futuro del canadese (3 gol nelle prime 9 partite) che su quello del serbo, sabato contro il Napoli di Conte chiamato a riscattare le ultime opache prestazioni in maglia bianconera.