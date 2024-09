Milan, infortunio Maignan: le ultime verso il derby | CM.IT

Le ultime notizie relative alle condizioni di Mike Maignan, che si è infortunato nella partita di ieri sera contro il Liverpool

Sono davvero tanti i guai in Casa Milan. La squadra anche ieri ha mostrato tutti i soliti difetti visti in queste prime giornate. Il Diavolo si presenta così al derby nel peggiore dei modi.

Paulo Fonseca d’altronde non ha ancora trovato una soluzione e i tifosi hanno perso la pazienza, contestando tutto e tutti. Non c’è più tempo, ma il portoghese dovrà fare in modo di evitare una figuraccia contro i cugini. Ma in Casa Milan piove sempre più sul bagnato. A complicare la situazione ci sono infatti le condizioni fisiche di Mike Maignan, che ieri ha lasciato il campo, durante il match contro il Liverpool, per infortunio.

Milan, derby a rischio per Maignan: il punto della situazione

Il giocatore ha provato a stringere i denti, ma nel corso della sfida lo staff medico è intervenuto per ben tre volte: la prima per un problema alla coscia destra, la seconda per un guaio alla gamba sinistra e poi per lo scontro fortuito con Fikayo Tomori, che lo ha messo definitivamente ko.

Maignan ha lasciato il campo con la maglia sulla faccia, ma le ultime notizie provenienti da Milanello non appaiono così negative. Per il portiere, infatti, come appreso dalla redazione, si tratta di una contusione alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Il derby è chiaramente a forte rischio, ma il francese non ha ancora dato definitivamente forfait. Si scalda, dunque, il giovane Torriani, che ha dato risposte positive in estate, tanto da spingere il Milan a non cercare un nuovo portiere