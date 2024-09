Lautaro Martinez in panchina, Marotta avverte: “Non deve fare notizia”

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato prima del debutto Champions in casa del Manchester City, soffermandosi sull’esclusione di Lautaro Martinez

L’Inter ci riprova. I nerazzurri iniziano oggi il percorso Champions contro il Manchester City. Il remake della finale di due anni fa, persa di misura dalla squadra di Simone Inzaghi.

Intervenuto a ‘Sky’ nel pre-partita, il presidente Giuseppe Marotta ha parlato anche di questo: “La finale non l’ho più rivista, è il passato. Anche quella sconfitta ci ha dato i giusti insegnamenti, ma oggi il contesto è diverso. La competizione è all’inizio e non dobbiamo pensare a Istanbul: servirà ad entrare in campo con la giusta personalità per vincere”.

Vincere senza Lautaro Martinez, lasciato in panchina per fare spazio a Taremi: “Ormai le partite durano 100 minuti – dice Marotta – e chi meglio dell’allenatore sa chi mandare in campo. Sono scelte che riguardano l’ambito tecnico-tattico, ma anche quello fisico. Lautaro è stato impegnato con la Nazionale e abbiamo una rosa competitiva per tutte le competizioni. La sua esclusione non deve fare notizia”. Infine, una richiesta alla Lega in ottica mercato: “Deve andare di pari passo con l’inizio del campionato. La Lega prenda spunto, eviterebbe anche fastidi ai singoli club”.