L’annuncio gela i tifosi: legamenti ko e addio Inter

Il tecnico è costretto ad annunciare l’importante infortunio subito dal calciatore: problema ai legamenti e stop lungo

Fuori dai giochi per diverse settimane. Il club perde il proprio leader a causa di un brutto infortunio alla caviglia. È il tecnico ad annunciare lo stop a causa di un danno ai legamenti della caviglia. Mikel Arteta e l’Arsenal dovranno fare a meno di Martin Odegaard: il centrocampista norvegese si era infortunato nel corso della recente pausa per le nazionali ed oggi sono stati resi noti gli esiti degli accertamenti.

Ad annunciarli è stato lo stesso Arteta che in conferenza stampa ha spiegato che Odegaard mancherà diverso tempo a causa di un danno ai legamenti della caviglia. Non sono stati ufficializzati i tempi di recupero, anche se di parla di un ritorno a novembre, probabilmente dopo la pausa per le nazionali.

Questo significa che il capitano dei Gunners rischia di saltare anche la sfida Champions con l’Inter in programma il prossimo 6 novembre a ‘San Siro’.

L’Arsenal perde Odegaard: a rischio la partita con l’Inter

Prima del match contro i nerazzurri, ci saranno però altre partite che Odegaard sarà costretto a saltare per l’infortunio rimediato in nazionale.

Il norvegese sicuramente non ci sarà contro Manchester City, ma con ogni probabilità sarà costretto a saltare anche le sfide di campionato contro Leicester, Southampton, Bournemouth, Liverpool, Newcastle e Chelsea prima della pausa internazionale di novembre. In Champions, invece, oltre alla partita di domani contro l’Atalanta, non ci sarà contro il Psg ed è a forte rischio per Shakhtar e, appunto, Inter.

Brutta tegola per Arteta che in conferenza si è augurato che il recupero possa essere più veloce del previsto e che il capitano dell’Arsenal torni nel giro di qualche settimana e non di mesi.