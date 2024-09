DIRETTA Champions League, Manchester City-Inter: le formazioni Ufficiali! LIVE

Pep Guardiola e Simone Inzaghi tornano a sfidarsi dopo la finale di due anni fa: Manchester City-Inter in tempo reale

A circa un anno e mezzo di distanza dalla Finale di Istanbul, Inter e Manchester City si ritrovano di fronte nella prima giornata del nuovo format della Champions League. Il primo dei tre scontri angolo-italiani di questa tre giorni europea se l’è aggiudicato il Liverpool, vittorioso senza troppi problemi sul campo del Milan e ora toccherà ai nerazzurri difendere l’onore del capoluogo lombardo in una delle trasferte più difficili dell’attuale panorama calcistico.

Reduce dal mezzo passo falso di Monza (1-1), Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Federico Dimarco, lasciato a casa per un problemino muscolare e in dubbio anche per il derby della Madonnina di domenica prossima. Fermato da uno stato influenzale, anche Marko Arnautovic è rimasto a Milano. In casa citizen, Pep Guardiola ha perso proprio alla vigilia Nathan Ake, fermato da un infortunio muscolare. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita tra nerazzurri e citizens.

Formazioni Ufficiali Manchester City-Inter

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi