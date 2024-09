Yildiz ‘risponde’ alle critiche, ma la polemica è esplosa: “Continui pure”

La prestazione convincente che ha portato Yildiz a trovare un gol ‘alla Del Piero’ è stata anticipata da alcune dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate

A corrente alternata in questo inizio di stagione, c’era molta attesa per capire quale sarebbe stata la risposta di Kenan Yildiz all’esordio in Champions League. Sono bastati poco più di venti minuti di gioco al talentuoso attaccante turco per lasciare il segno contro il Psv. Un tiro a giro di pregevole fattura che ha baciato la parte interna del palo, mandando in visibilio l’Allianz Stadium: tanto è bastato alla Juve per prendere in mano le redini dell’incontro, gestendone i ritmi a suo piacimento.

Sbloccatosi, Yildiz ha poi continuato a legare il gioco, impreziosendo non poche occasioni. Nel pre partita di Juve-Psv, però, l’attaccante turco aveva ricevuto delle critiche negli studi Sky. A farsene portavoce è stato Boban, che ha espresso delle remore sulla scelta della ‘Vecchia Signora’ di puntare su Chiesa, ritagliando un ruolo da protagonista a Yildiz: “Chiesa lo avrei tenuto. Yildiz non alza mai la testa e non ha lo scatto per giocare sulla fascia, meglio dietro la punta”.

Boban su Yildiz-Chiesa, social di nuovo in tilt

Boban ha poi proseguito: “Non so cosa sia successo con Chiesa, ma se non ci sono altre ragioni non lo lasci andare. Era l’unico fuoriclasse nella rosa della Juventus”. Esternazioni che, come prevedibile, hanno avuto immediatamente una vasta risonanza sui social, dove non sono stati pochi i tifosi bianconeri che non hanno condiviso la presa di posizione di Boban. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Boban tapiro d oro..chiesa e yildiz sono differenti ma la qualità di yildiz nettamente superiore..

— Luca Marzella (@luca_marze37518) September 17, 2024

In quanto a testa bassa Chiesa è insuperabile…quindi diciamo che non è cambiato molto… — GCRNPP69 (@GCRNPP1969) September 17, 2024

Come diceva Tallerand: e mi raccomando niente zelo!

Hanno talmente tanta voglia di parlar male di noi che si espongono a queste figure

Fosse rimasto Chiesa avrebbe detto lo stesso di lui, ma ormai non è più bianconero e si può elogiare

Come Morata del resto#DisdettaAfflittiva — Mauro Erriu (@mauroerriu) September 17, 2024