“Ve l’avevo detto!”: Guardiola infiamma la vigilia di Manchester City-Inter

Guardiola in conferenza stampa sulla supersfida di Champions di domani sera: “Adesso la squadra di Inzaghi è più forte”

Quindici mesi dopo dalla notte di Istanbul, l’Inter riaffronterà il Manchester City in Champions League. Debutto da urlo per i nerazzurri nella nuova edizione con girone unico, con Inzaghi che manderà in campo l’undici migliore per provare a fare l’impresa all’Etihad Stadium, o meglio a vendicare il ko subito in finale nel 2023.

Nella conferenza di vigilia, Pep Guardiola è un fiume di elogi per Lautaro e compagni: “Ve l’avevo detto quanto fosse forte l’Inter, ora mi credete? Ieri ho rivisto la finale per la prima volta, fu una gara molto combattuta e tirata, loro ebbero due occasioni chiarissime per segnare. Noi solo una con Foden dopo il gol di Rodri. A Istanbul avrebbero potuto vincere anche loro… La partita di domani non sarà una finale, però adesso l’Inter è ancora più forte. Può vincere la Champions Inzaghi? È un ottimo allenatore e l’anno scorso la sua squadra è stata davvero eccezionale”, ha concluso l’allenatore del City.