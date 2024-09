Pulisic illude il Milan, il Liverpool lo riporta alla realtà: i Reds si impongono 1-3

Rotondo successo del Liverpool, che espugna San Siro con un netto 1-3, infliggendo al Milan una netta sconfitta

Troppo Liverpool per il Milan. I rossoneri escono con le ossa rotte dal confronto con i Reds, che pure erano passati in svantaggio per effetto della rete messa a segno da Pulisic. Un barlume di luce in una serata particolarmente buia per i rossoneri. Il Liverpool impiega 20 minuti per organizzare la rimonta: complice un’uscita al vuota di Maignan, Konate impatta l’1-1. Ad una manciata di minuti dal duplice fischio, è sempre una situazione di calcio da fermo a permettere ai Reds di portarsi in vantaggio: suggella van Dijk.

Nella ripresa il Milan si affida a qualche soluzione estemporanea, ma non dà mai la sensazione di potersi rendere pericoloso. Capitalizzando una delle tante ripartenze con cui ha spaventato la porta del ‘Diavolo’, Szoboszlai ha inchiodato il definitivo 1-3. E pensare che nel corso del primo tempo la squadra inglese aveva anche colpito due pali con Salah, a legittimare una prova di forza dirompente della compagine di Arne Slot. Il Milan esce sconfitto, tra i fischi di San Siro: il Liverpool piega gli uomini di Fonseca con un netto 1-3.

Quasi mai pericoloso se si escludono il guizzo di Pulisic ad inizio gara e il lampo di Leao prima del triplice fischio, il Milan ha sofferto tanto la fisicità e la verticalità del Liverpool, in grado di creare sistematicamente la superiorità numerica sugli esterni. Tardivi, i cambi di Fonseca non hanno ribaltato la direzione di una gara già segnata nel primo tempo dalla reazione rabbiosa dei Reds. Da segnalare, oltre all’infortunio di Maignan, le cui condizioni andranno valutate nelle prossime ore, anche l‘ingresso di Chiesa al 92’ e i cori con cui i tifosi del Milan hanno accompagnato gli ultimi minuti della gara, in uno stadio che si è andato via via svuotando.

TABELLINO: Milan-Liverpool 1-3: Pulisic 3′, Konate 23′, van Dijk 41′, Szoboszlai 67′

CLASSIFICA: Bayern, Aston Villa, Liverpool, Juventus, Sporting e Real Madrid 3 punti; Arsenal*, Manchester City*, Monaco*, Psg*, Brest*, Bologna*, Salisburgo*, Sturm Graz*, Sparta Praga*, Club Brugge*, Slovan Bratislava*, Bayer Leverkusen*, Borussia Dortmund*, Inter*, Atalanta*, Feyenoord*, Barcellona*, Atletico Madrid*, Benfica*, Celtic*, Stella Rossa*, Shakhtar*, Girona*, Lipsia*, Stoccarda, PSV, Milan, Lille, Young Boys e Dinamo Zagabria 0 *una partita in meno