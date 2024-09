PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-PSV 3-1: Yildiz incanta, ‘Speedy’ Gonzalez

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-PSV Eindhoven, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. Yildiz e Nico Gonzalez trascinano la squadra di Thiago Motta

Esame superato per la Juventus al ritorno in Champions League: bianconeri sul velluto e rotondo 3-1 per gli uomini di Thiago Motta al PSV Eindhoven.

Yildiz è scatenato e trascina la Juve: pennellata alla Del Piero per sbloccare il risultato, prima del raddoppio del jolly McKennie. A inizio ripresa è l’imprendibile Nico Gonzalez a chiudere i conti, nel finale ininfluente la rete della bandiera per gli olandesi firmata dal neo entrato Saibari. Difesa del PSV disastrosa, esordio coi fiocchi invece in Champions per Thiago Motta.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Kalulu 7

Gatti 7 (57′ Danilo 6)

Bremer 7

Cambiaso 7

McKennie 7,5 (75′ Douglas Luiz SV)

Locatelli 6,5 (57′ Thuram 6)

Nico Gonzalez 8 (69′ Weah 6)

Koopmeiners 7

Yildiz 8,5 (69′ Fagioli 6,5)

Vlahovic 6,5

Allenatore: Thiago Motta 8

TOP Juventus: Yildiz 8,5 – Incanta e pennella alla Del Piero, superando il record dell’idolo ‘Pinturicchio’. Standing ovation doverosa e notte indimenticabile per il ‘Diez’ bianconero. Gioiello.

FLOP Juventus: Danilo 6 – In campo al posto dell’acciaccato Gatti, si mette in evidenza con alcune buone chiusure prima della distrazione su Saidari nel recupero.

PSV EINDHOVEN

Drommel 5,5

Ledezma 3 (86′ Negalo SV)

Flamingo 4

Boscagli 4,5

Dams 4,5 (77′ Mauro Junior SV)

Veerman 5 (62′ Saibari 6)

Schouten 5

Til 5 (62′ Lang 5)

Bakayoko 5,5

De Jong 4,5 (77′ Peti SV)

Tillman 5

Allenatore: Bosz 4

TOP PSV: Saibari 6 – Rende meno amaro il risultato per il PSV con il guizzo nel recupero, bucando per la prima volta in stagione la difesa bianconera.

FLOP PSV: Ledezma 3 – Yildiz è incontenibile e gli fa girare la testa. Sbaglia le letture difensive e affonda insieme a tutta la difesa olandese.

Il tabellino di Juventus-PSV Eindhoven: jolly McKennie, incubo Ledezma

JUVENTUS-PSV 3-1

21′ Yildiz; 27’McKennie; 52′ Nico Gonzalez; 93′ Saibari (P)

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (57′ Danilo), Bremer, Cambiaso; McKennie (75′ Douglas Luiz), Locatelli (57′ Thuram); Nico Gonzalez (69′ Weah), Koopmeiners, Yildiz (69′ Fagioli); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3): Drommel; Ledezma (86′ Negalo), Flamingo, Boscagli, Dams (77′ Mauro Junior); Veerman (62′ Saibari), Schouten, Til; Bakayoko, De Jong (77′ Peti), Tillman. A disposizione: Schiks, Smolenaars, Driouech, Babadi, Bresser. Allenatore: Bosz

Arbitro: Hernandez (Spagna)

VAR: Del Cerro Grande (Spagna)

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 3′; spettatori 40.417