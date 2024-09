Milan-Liverpool, Slot: “Non guardo l’avversario. Sta a voi capire”

Le dichiarazione di Slot al termine di Milan-Liverpool. Il tecnico olandese può esultare per la prima vittoria in Champions League

Vince in rimonta il Liverpool di Slot. La squadra del tecnico olandese è uscita da San Siro con i tre punti, battendo 3 a 1 il Milan.

E’ chiaramente soddisfatto l’allenatore del club inglese per il successo, maturato grazie alle reti di Konaté, Van Dijk e Szoboszlai: “E’ un bel regalo di compleanno aver battuto il Milan, una squadra speciale per il Liverpool e per tutti gli olandesi. Stasera in molti hanno dato prova di essere eccellenti. Dopo il gol di Pulisic siamo riusciti a dominare il gioco, ma in realtà avevamo già cominciato bene”.

Milan debole in fase difensiva e con problemi su calci piazzati: “Io non guardo l’altra squadra, non voglio criticarla – prosegue il mister degli inglesi -, sta a voi capire come è andata la partita a livello tattico. E’ chiaro, però, che i gol fatti da palla ferma sono stati importantissimi.”