Lesione al ginocchio dopo la Juventus: operazione e stagione compromessa

Grave infortunio ai legamenti del ginocchio dopo la partita di campionato contro la Juventus: va sotto i ferri, lunghissimo stop

Ottimo avvio di campionato dell’Empoli, che sabato pomeriggio ha fermato anche la corazzata Juventus nell’anticipo del Castellani.

La squadra di D’Aversa ha collezionato 6 punti nelle prime quattro giornate e in precedenza aveva espugnato l’Olimpico piegando a domicilio la Roma. I toscani nella sfida contro la Juve hanno anche sfiorato la vittoria, con il capitano bianconero Gatti decisivo nel recupero su Gyasi. Per D’Aversa però è arrivata una brutta notizia all’indomani della sfida contro l’undici di Thiago Motta: l’infortunio rimediato in allenamento da Saba Sazonov, che rischia di compromettere seriamente la stagione del difensore della nazionale georgiana.

Empoli, infortunio Sazonov: lesione al legamento del ginocchio, lungo stop

L’ex Torino nella seduta di domenica mattina, il giorno dopo lo 0-0 contro la Juventus, si è infatti infortunato gravemente al ginocchio destro.

Il difensore classe 2002, che nel match con la ‘Vecchia Signora’ era rimasto in panchina, ha subito svolto di esami di rito che hanno evidenziato una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore appunto del ginocchio. Il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi accertamenti specialisti, ma è concreta la possibilità che debba operarsi e quindi compromettere la sua stagione. Sazonov rischia uno stop di almeno sei mesi e di rientrare in campo tra marzo e aprile.

Il giovane centrale russo – ma di passaporto georgiano – era arrivato ad Empoli nell’ultimo giorno del mercato estivo dal Torino, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.