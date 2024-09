Juventus, la rifondazione di Giuntoli e l’emozione di Motta: ecco le loro parole

Thiago Motta e Giuntoli hanno parlato prima della partita contro il PSV Eindhoven, gara d’esordio in questa edizione della Champions League

È tempo di Champions League per la rinnovatissima Juventus, a partire dall’allenatore, quel Thiago Motta che, dopo l’impresa col Bologna, sta cercando di dare la sua impronta alla squadra. L’avversario di oggi è il temibile PSV Eindhoven di Peter Bosz.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, ha parlato Cristiano Giuntoli, l’uomo del mercato bianconero: “È una grande emozione, tornare in Champions League con la Juve è speciale per me – le sue parole a ‘Sky’ – Rifondazione? Abbiamo appena cominciato, è un percorso, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo il club sulla retta via, lavorando sul monte ingaggi e sui giovani di prospettiva. Gli acquisti sono stati fatti, ma abbiamo preso giovani con salari bassi, trovando un equilibrio economico, finanziario e tecnico che ci permettesse di iniziare un nuovo corso”.

Ai microfoni dell’emittente satellitare è intervenuto anche lo stesso Motta: “Grande atmosfera, grande ambiente da vivere al massimo. Bisogna essere concentrati, fare una partita seria contro un avversario a cui piace giocare, come a noi. Giocando in Europa ti confronti con squadre che dominano il gioco nei campionati, come il PSV in Eredivisie. McKennie titolare? Sta bene e gioca, mi aspetto che lavori insieme alla squadra. Dobbiamo attaccare l’ultima linea, quello che ci è mancato nelle ultime due partite”.