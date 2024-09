Inter, due big esclusi per la prima di Champions: uno è Lautaro

Due big esclusi per la sfida di Champions League tra Manchester City ed Inter: uno è Lautaro Martinez

Due pareggi nelle prime due trasferte stagionali. Una novità se si considera quello che è stato l’andamento dell’Inter nella scorsa stagione.

A differenza dell’anno scorso la squadra di Inzaghi aveva dovuto attendere la sesta giornata per incappare in un passo falso (sconfitta interna contro il Sassuolo) e l’ottava per conquistare il suo primo pareggio (in casa contro il Bologna). Questa stagione è iniziata invece in maniera diversa, ma nella sfida di Monza a brillare poco sono stati, oltre a due sostituti come Asllani e Frattesi, anche alcuni fedelissimi di Simone Inzaghi. Lautaro Martinez non ha ancora trovato la via del gol, Mkhitaryan è apparso stanco e mai nel vivo del gioco, mentre Pavard si è fatto anticipare da Mota in occasione del gol del vantaggio brianzolo.

Inter, Lautaro e Mkhitaryan in panchina contro il Manchester City

Per questo motivo, in vista di quello che sarà il complicato impegno di Champions League contro il Manchester City, abbiamo chiesto quale tra i big dovrebbe accomodarsi in panchina in occasione dell’esordio nella massima competizione europea.

📊MOMENTO SONDAGGIO 😮Flop #Inter a #Monza. Quale Big meriterebbe l’esclusione dall’undici iniziale nella super sfida di #ChampionsLeague contro il #ManchesterCity❓ ⚡️VOTA, COMMENTA e REPOSTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2024

E il responso appare piuttosto sorprendente. Su X il 33,3% dei votanti ha suddiviso ad ex-aequo le proprie preferenze. Con la stessa percentuale sono stati scelti infatti sia Lautaro Martinez che Henrikh Mkhitaryan. L’argentino non si è ancora sbloccato in stagione e secondo i votanti sarebbe più giusto partire con Taremi al fianco di Thuram in attacco contro il Manchester City. L’armeno invece ha fatto piuttosto fatica a Monza e per i partecipanti al sondaggio sarebbe quindi giusto far giocare Zielinski e lasciarlo in panchina. Più indietro invece le altre percentuali. Pavard è stato scelto dal 19%, mentre Thuram dal 14,3%. Segno che, nonostante la mancata rete contro il Monza, il francese resta un elemento imprescindibile (o quasi) per i tifosi.