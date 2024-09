Infortunio grave e rientro nel 2025: torna subito Pjanic da svincolato

Infortunio grave e rientro dopo il 2025. Può tornare subito Pjanic da svincolato: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

È sempre calciomercato. Nonostante la fine della sessione estiva, infatti, sono diversi i big ancora svincolati ed alla ricerca di una nuova squadra a parametro zero.

Adrien Rabiot si è accasato al Marsiglia di De Zerbi, mentre un altro grande ex Juve, Miralem Pjanic, è ancora libero sul mercato. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘elnacional.cat’, il centrocampista bosniaco potrebbe tornare in Liga.

Il grave infortunio di William Carvalho al Betis, infatti, potrebbe spalancare nuovamente le porte del campionato spagnolo all’ex Barcellona. Carvalho ha riportato la rottura completa del tendine d’Achille della gamba destra e tornerà a 2025 inoltrato. Spunta così l’occasione Pjanic a parametro zero per il club di Siviglia.

Calciomercato, Pjanic può tornare in Liga: tutti i dettagli

Per William Carvalho si parla di un lunghissimo stop: il centrocampista potrebbe rimanere lontano dai campi fino a marzo 2025. Stando al portale spagnolo, in cima alla lista del Betis sarebbe finito anche Pjanic.

L’esperto ex Juventus è svincolato dopo l’avventura negli Emirati Arabi con lo Sharjah. Il 34enne potrebbe così diventare una soluzione temporanea per il Betis di Pellegrini, almeno fino al rientro a pieno regime del titolare William Carvalho. Un’ultima grande chiamata per l’ex Roma e Juve? Staremo a vedere.